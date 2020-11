Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf Konzerte mit Johannes Wildner muss die Kindberger Sinfonietta noch länger verzichten © Sinfonietta/Marcus Auer

Zumindest für Volks- und Unterstufenschüler ging es am gestrigen Dienstag zurück in die Klassenzimmer, für die Oberstufenschüler ist vorerst wieder das Lernen in den eigenen vier Wänden angesagt. Wie sieht es aber mit Musikschulen aus, wo prinzipiell Schüler aller Altersgruppen vertreten sind? „Wir kommen in den Verordnungen nicht vor, können immer nur etwas für unseren Gebrauch ableiten“, sagt Klaus Steinberger, Direktor der Musikschule Kindberg.