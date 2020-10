Facebook

Ab Montag, den 19. Oktober, startet die Asfinag die Herbstreinigung in den Tunnel der S 6, der Semmering-Schnellstraße. Wie bereits in den Vorjahren werden dafür die Kräfte in der Steiermark zusammengezogen, um alle Arbeiten in nur vier Nächten fertigstellen zu können. Unterstützung erhalten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mürzzuschlag von drei weiteren Autobahnmeistereien (Unterwald, Graz-Raaba sowie Guggenbach) sowie von den Elektrikern der Überwachungszentrale Bruck. In den vier Nächten werden auf diesem Abschnitt nicht nur Reinigungsarbeiten vorgenommen, sondern zusätzlich auch alle Sicherheitseinrichtungen, wie Bordsteinreflektoren, Beleuchtung, Notrufnischen, Videokameras gereinigt und entsprechend gewartet. Bei Bedarf werden dabei defekte Teile ausgetauscht.