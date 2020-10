Facebook

KSV-Torwart Franz Stolz war der Held des Abends © GEPA

Die Cup-Partie zwischen der Admira und dem KSV plätscherte irgendwie so dahin, ehe die rund 500 Zuseher in der Südstadt eine völlig verrückte Schlussphase erlebten. Zuerst brachte Dino Musija den Außenseiter aus Kapfenberg in Minute 118 per Freistoß in Führung und ließ die „Falken“ plötzlich wie die sicheren Sieger aussehen. Doch im Gegenzug glich Admiras Kerschbaum doch noch zum 2:2 aus, erzwang ein Elfmeterschießen – und ermöglichte so erst die große Stunde des Franz Stolz.