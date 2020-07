Facebook

Der etwas andere Spatenstich fand auf über 1600 Metern Seehöhe statt © Christine Rois

Auch wenn am Bau zur neuen Voisthalerhütte im Hochschwabgebiet schon seit einiger Zeit zügig gearbeitet wird und das Untergeschoß bereits fast fertig ist, die Einladung zur Spatenstichfeier war aber erst für vergangenen Freitag angesetzt. Obwohl, viel auszurichten ist im alpinen Gelände mit einem Spaten ohnehin nicht, dementsprechend wurde er dann auch durch anderes, passenderes Werkzeug für das obligate Spatenstichfoto ersetzt. In einer kurzen Festansprache erinnerte Fritz Macher, erster Vorsitzender des Alpenverein Austria an die Übernahme der Sektion Voisthaler, für die dieser Neubau mit 2,5 Millionen Euro nicht zu schaffen gewesen wäre. Macher dankte auch den beiden Pächterinnen Lieselotte Schleicher und Maja Ludwig, die in einer sehr schwierigen Zeit, bedingt durch die Baustelle und Corona-Pandemie, für einen funktionierenden Hüttenbetrieb sorgen.