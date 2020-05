Facebook

69 Arbeitnehmer sind betroffen, man bemüht sich aber um Fortführung des Unternehmens © APA/Harald Schneider

Die Firma "Baumeister Ing. Hoppaus & Dipl. Ing. Haßlinger Baugesellschaft m.b.H." mit Sitz in Mixnitz bzw. Röthelstein hat am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Dies berichten am Montag die Gläubigerverbände Creditreform, KSV1870 und AKV. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Bauleistungen in sämtlichen Segmenten des Hochbaus.