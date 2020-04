Facebook

Bürgermeister Peter Koch fordert, dass jetzt investiert werden muss, anstatt Städte und Gemeinden kaputt zu sparen © Stadt Bruck/Martin Meieregger

In einem offenen Brief kritisiert der Brucker Bürgermeister Peter Koch (SPÖ), dass in all den vielen Auftritten der Bundesregierung noch nie von den Städten und Gemeinden die Rede gewesen sei: „Wir haben die erste, medizinische Phase dieser Corona-Krise gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern so unglaublich gut bewältigt. Aber auch da wurden wir schon alleine gelassen.“