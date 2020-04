Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Zimmer in der Region bleiben aktuell frei © APA

Die Reihenfolge ist klar. Zuerst sperren am 14. April kleinere Geschäfte wieder auf, gefolgt von sämtlichen Geschäften und Einkaufszentren ab Anfang Mai. Warten heißt es hingegen noch für die Hotelbranche. Hier rechnet die Regierung zwar mit einer schrittweisen Öffnung ab Mitte Mai, ein genauer Fahrplan dürfte aber erst Ende April vorliegen. Die Hotels bleiben also geschlossen. Doch wie so häufig in der aktuellen Zeit gibt es auch hier Ausnahmen. So ist es erlaubt, Unterkünfte für Schlüsselarbeitskräfte wie Personenbetreuer, Mitarbeiter aus dem Lebensmittelhandel, Monteure und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen anzubieten, eine Liste aller derzeit geöffneten Betriebe findet man im Internet unter www.openhotels.at.