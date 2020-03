Facebook

Tim Grabner bei seiner großen Leidenschaft: dem Skifahren © KK

Seit November des vergangenen Jahres befindet sich der Kapfenberger Tim Grabner in Japan, um seiner großen Leidenschaft nachzugehen: dem Skifahren. Anfangs noch als Skilehrer und Skiguide in Niseko tätig, hat er die Zeit seit dem Saisonende für einige Skiausflüge in der Präfektur Hokkaido genutzt, um unter anderem die Vulkaninsel Rishiri zu besuchen. Die Corona-Krise lässt auch den 27-Jährigen nicht kalt: „Mein Alltag besteht aus Skifahren und dem Lesen von Nachrichten.“ Außerdem, so Grabner, war er in den letzten Tagen innerlich hin- und hergerissen: Soll er in Japan bleiben – oder doch so schnell wie möglich nach Österreich zurückkehren?