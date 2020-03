Facebook

Hary Raithofer aus Langenwang an Bord der Boeing 777 © Facebook.com/Raithofer

Die Volksschule besuchte Hary Raithofer in Langenwang, ehe er in der HAK Mürzzuschlag maturierte und während eines Wirtschaftsstudiums in Wien schon bald seine Liebe zur Kommunikation entdeckte. Der Meilenstein in Raithofers Karriere dauerte acht Jahre, moderierte er doch von 1996 bis 2004 den Ö3-Wecker. Im Jahr 2002 begann Raithofer parallel zu seinem Job bei Ö3 mit der Ausbildung zum Linienpiloten, der in nun vor eine gänzlich neue Herausforderung stellt.