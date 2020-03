Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Gemeinden können autonom entscheiden, ob Spielplätze wieder geöffnet werden. In Bruck und Kindberg bleibt die Schließung aufrecht.

In Bruck bleiben die Spielplatz zu © Martina Pachernegg

Am Donnerstag, dem 19. März, hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober über die aktuelle Lage in Bezug auf Corona-Schutzmaßnahmen gesprochen. Kurzfristig herrschte allerdings genau darüber Verwirrung. Es hieß, dass Spiel- und Sportplätze nicht geschlossen werden. In der Zwischenzeit hat man aber präzisiert: Es gebe derzeit keinen Erlass zu einer generellen Schließung aller Parks und Spielplätze durch den Bund. Die Entscheidung im konkreten Fall aber von der jeweiligen Gemeinde zu treffen ist.