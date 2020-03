In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sportler rufen zum Daheimbleiben auf © KSV 1919

Der Zusammenhalt in der Bevölkerung, gegenseitige Unterstützen ist notwendig, um gut durch die Corona-Krise zu kommen. Es engagieren sich nicht nur Bürgerinitativen und Nahversorger, sondern auch die "Falken-Zivis". Franz Stolz, Simon Staber, Dominik Kotzegger und Christoph Graschi leisten mit ihrem Zivildienst wertvolle Arbeit in ihren jeweiligen Pflegeeinrichtungen und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und versorgen pflege- und hilfsbedürftige Mitmenschen. Sie tragen so ihren Teil dazu bei, Ruhe und Zuversicht in diesen turbulenten Zeiten aufkommen zu lassen.