Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Corona-Tests werden laufend durchgeführt © APA/TORSTEN SILZ

Die Zahlen der Corona-Infizierten steigen in Österreich in diesen Tagen wieder merklich an, davon bleibt auch der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag nicht verschont. Die Zahlen sind nach wie vor aber konstant. So wurden etwa im März insgesamt 40 Personen positiv getestet, im April waren es weitere zwölf. Die Zahl der insgesamt positiv getesteten Personen blieb dann konstant und stieg lange gar nicht mehr an.