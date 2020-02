Facebook

Zwei Stunden Gratisparken in der gesamten Innenstadt forderte die FPÖ-Fraktion im Brucker Gemeinderat in einem Antrag am Ende der jüngsten Sitzung. Das würde die Frequenz wie auch die Verweildauer der Kunden in der Stadt steigern, argumentierte Stadtrat Raphael Pensl. Und er möchte den Antrag nicht an den zuständigen Ausschuss verwiesen sehen, da er sonst „schubladisiert“ werde. Bürgermeister Peter Koch (SPÖ) wies darauf hin, dass derzeit ohnedies an einem Parkraumkonzept gearbeitet werde, und der FPÖ-Antrag werde in diese Überlegungen einfließen. „Wenn das so ist, ist es okay“, meinte Pensl, woraufhin der Antrag einstimmig dem Verkehrsausschuss zugewiesen wurde.