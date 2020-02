Leben und Werk Karl Morre: mehr als nur das "Nullerl"

Facebook

Bürgermeister Stefan Hofer und Autor Hannes Putzgruber © Ulf Tomaschek

Am 21. Februar, exakt am 123. Todestag Karl Morres, lädt die Marktgemeinde Turnau um 19 Uhr in den Mehrzwecksaal ein. Präsentiert wird an diesem Abend das Buch „Karl Morre – Verwalter, Dichter, Menschenfreund“ von Hannes Putzgruber. Zweieinhalb Jahre hat der frühere Turnauer Bürgermeister an diesem Werk gearbeitet und dabei durchaus „Blut geschwitzt“, wie er gesteht.