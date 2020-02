Facebook

Notar Kurt Rasteiger ist im 73. Lebensjahr verstorben © Franz Pototschnig

„Man muss mit der Bevölkerung leben, Dienstleistung hört nicht an der Kanzleitür auf“ lautete das Motto des langjährigen Kapfenberger Notars Kurt Rasteiger, der am 8. Februar im 73. Lebensjahr gestorben ist. Mehr als 20 Jahre lang führte Rasteiger die Kanzlei in Kapfenberg, ehe er sich 2014 zurückzog und sein Partner Dietmar Mühl die Kanzlei übernahm. Geboren in der Südsteiermark und aufgewachsen in Graz, hatte der Verstorbene seit jeher eine enge Beziehung zu Kapfenberg – durch die Besuche bei seiner Tante im Stadtteil Redfeld, das Skifahren auf dem Emberg und die Wanderungen im Hochschwabgebiet. 2013, zu seinem 20-Jahr-Jubiläum in Kapfenberg, erhielt Rasteiger die Ehrennadel der Stadt. Die Verabschiedung findet am 15. Februar um 13 Uhr in der Pfarrkirche in Maria Wörth, seinem Kärntner Rückzugsort, statt.