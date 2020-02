Pierre Sauer lebt seit einem Jahr in der chinesischen Technik-Metropole Shenzhen. Aktuell wartet er in Indonesien das Ende des Coronavirus ab, um nach China zurückzukehren.

Tätig in Shenzhen

Der Kindberger Pierre Sauer lebt und arbeitet seit einem Jahr in China © KK

Die chinesischen Neujahrsfeiertage wollte der Kindberger Pierre Sauer nutzen, um für einige Tage nach Österreich zu fliegen. Auf seine Rückkehr ins chinesische Shenzhen, wo Sauer beruflich tätig ist, wartet der 28-Jährige allerdings noch immer. Verhindert doch das in der Zwischenzeit ausgebrochene Coronavirus die Einreise nach China. „Weil die Regierung alle Unternehmen geschlossen hat, halte ich mich zumindest einmal bis 17. Februar noch in Indonesien auf“, sagt Sauer. Dort wartet er nun, bis sich die Lage entspannt, zudem hält Sauer permanent Kontakt zu Kollegen und Freunden in China.