Arbeitet mit ungebrochener Schaffenskraft: Helene Harter © Ulf Tomaschek

Was ist mit Helene Harter los? Stellt sie gar nicht mehr aus? Malt sie nicht mehr? Fragen, die der bekannten Künstlerin aus Kapfenberg in jüngster Zeit oft zu Ohren gekommen sind. Wer aber je in der prallvollen „Galerie“ im Untergeschoß ihres Hauses war, weiß, dass Harters Schaffenskraft nach wie vor ungebrochen ist. Davon zeugt nicht zuletzt der aktuelle Kunstkalender „Helene Harter 2020“ aus dem Ed.-Hölzl-Verlag. Dass sie nicht mehr ausstellt, hat einen einfachen Grund: Die Knie tun nicht mehr mit, die Belastung wäre zu groß.