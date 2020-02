Facebook

Francisca Alcaide Maroto vermittelt Sprache und Kochkunst © Christine Rois

Nahezu ein Vierteljahrhundert unterrichtet Francisca Alcaide Maroto in der Volkshochschule Bruck Spanisch. Dass es die gebürtige Andalusierin nach Bruck verschlagen hat, daran ist ihr österreichischer Ehemann „schuld“. Seit 1984 lebt das Paar mit zwei Töchtern in Bruck, und seit 1997 arbeitet sie als „Native Speaker“ für die Volkshochschule. Etwa 50 bis 70 Kursteilnehmer in verschiedenen Gruppen betreut Alcaide Maroto jedes Jahr, viele davon kommen seit Jahren regelmäßig. Dass es ihr Freude macht, anderen ihre Muttersprache zu vermitteln und viel von Spanien zu erzählen, spüren ihre Kursteilnehmer. „Wir haben viel Spaß in den Kursen und sogar schon gemeinsame Sprachreisen unternommen“, sagt sie.