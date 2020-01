Die Feuerwehr Pernegg rückte zu einer brennenden Gartenhütte aus. Der Brand wurde schnell gelöscht, so konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Der Brand wurde mittels HD-Rohr gelöscht © FF Pernegg

Eine brennende Gartenhütte im Ortsteil Zlatten sorgte am Freitagabend gegen 18 Uhr für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Pernegg. Sie konnte den Brand mittels HD-Rohr schnell löschen und so verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Anschließend wurden mithilfe der Wärmebildkamera kleine Glutnester gesucht und auch gefunden, sonst wäre beispielsweise der hinter der Hütte liegende Komposthaufen in Flammen aufgegangen.