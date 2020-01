Facebook

Die Polizisten aus Civitavecchia, gelegen in der Region Rom, brachten Gastgeschenke in Buchform mit © Martin Meieregger

Wenn sich italienische Uniformierte in der Bezirkshauptmannschaft Bruck tummeln, regionale Politiker ihre Fremdsprachenkenntnisse auspacken und die Kulinarik zwischen Wein und Schweinsbraten pendelt, dann ist das IPA-Treffen nicht weit. So geschehen auch am Samstagvormittag, als Bezirkshauptmann Bernhard Preiner Polizisten aus Italien, den Niederlanden und Bayern zu Gast hatte. Sie alle waren Teilnehmer des diesjährigen IPA-Treffens, das in diesen Tagen seine bereits 55. Auflage feiert.