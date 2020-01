Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die gefällten Bäume erzürnten zahlreiche Leser © Pototschnig Franz

Mehrere verärgerte Leser aus Bruck riefen in den letzten Tagen in der Redaktion an: „In der Bahnhofsallee wurden Bäume gefällt, obwohl sie völlig gesund waren! Was soll das denn für einen Sinn haben?“ Tatsächlich wirkt bei einigen der Bäume die Schnittfläche gesund, bei anderen allerdings nicht.