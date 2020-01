Im Jahr 1920 als Arbeiterbücherei gegründet, ist die Mürzzuschlager Stadtbücherei eine der ältesten in Österreich. Das 100-Jahr-Jubiläum wird mit vielen Veranstaltungen gefeiert.

Büchereileiterin Petra Bauer (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Michaela Hödl (l.) und Karin Lang © Heike Dobrovolny

Die Präsentation des Jahresprogramms der Mürzzuschlager Stadtbücherei stand ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens. Das Veranstaltungsprogramm bittet heuer vor allem regionale Erzähler vor den Vorhang. So startet der gebürtige Mürztaler Harald Darer am 23. Jänner mit einer Lesung aus seinem jüngst erschienen Roman „Blaumann“ in die Feierlichkeiten.