Der Kapfenberger Stadtrat Markus Lindner ist aus der ÖVP ausgetreten © Marco Mitterböck

Knalleffekt in der Kapfenberger Volkspartei: Nachdem Landesrat Hans Seitinger, zugleich Bezirksparteichef der ÖVP Bruck-Mürzzuschlag, den Kapfenberger Stadtrat Markus Lindner wegen dessen Vorgehen in der Causa Bauschutt-Deponie Kapfenberg-Stegg kritisiert hatte, kam via WhatsApp von Lindner die lapidare Nachricht, dass er aus der ÖVP ausgetreten sei. Aus Wertschätzung der gemeinsamen Arbeit in den vergangenen Jahren werde es von ihm keinen „Rosenkrieg“ geben. Er wünsche allen Weggefährten aus der Steirischen Volkspartei alles Gute, vor allem denen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, schreibt Lindner, der auch auf Nachfrage keine nähere Erklärung abgeben wollte. Allerdings liegt der Schluss nahe, dass letztlich die Causa Deponie Stegg zu diesem Schritt geführt hat.