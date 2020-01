Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Otto Harrer (stehend) bot Rückblicke und Ausblicke © Ernst Grabmaier

Viel vorgenommen haben sich die Naturfreunde in Breitenau im 50. Jahr ihres Bestehens: So gibt es bereits am 28. Februar einen Vortrag des bekannten Alpinisten Hans Kammerlander. Am 26. September eine große Jubiläumsveranstaltung, beide im Barbarasaal St. Erhard. Insgesamt sind für 2020 43 Veranstaltungen geplant. Der Internetauftritt wurde von Stefan Rinnerhofer modernisiert und präsentiert sich übersichtlich und schnell erreichbar auf allen Medien.