Peter Ledolter stellt derzeit im kunsthaus muerz aus © Heike Dobrovolny

Wenn sich Peter Ledolter der Abstraktion hingibt, bedeutet das nicht, dass ihm die Realität fremd ist. Seine malerische Leidenschaft zeigt sich vor allem in einer farbenfrohen Palette und den Aufbau seiner Bildwelten in Schichten. Die unterschiedlichen Malschichten kennt der Gloggnitzer als Restaurator nur zu gut – denn welche Fresken und Kunstdenkmäler in der östlichen Steiermark und in Niederösterreich kennt er nicht?