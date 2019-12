Facebook

Die acht Schüler der HTL Kapfenberg werden einen Blick in den Alltag als Redakteur werfen © Martina Pachernegg

Zu ihrer ersten Redaktionssitzung trafen sich am Dienstag die Teilnehmer des Projektes „Schüler machen Zeitung“ der Kleinen Zeitung. Titus Merl, Yvonne Piech, Florian Weissenbacher, Benjamin Blacher, Oliver Taurer, Manuel Leitner, Christian Karabina und Patrick Riedler, allesamt Schüler der 3. AHET- und 3. AHME-Klassen der HTL Kapfenberg, gestalten gemeinsam drei Zeitungsseiten. Dazu müssen die jungen Neo-Redakteure Interviews führen, Fragen wie auch Texte formulieren und etliche Fotos schießen. Schlussendlich werden die Texte am Produktionstag im Styria Media Center in Graz ins Layout eingefügt. Zu lesen werden die gedruckten Zeitungsseiten dann am Mittwoch, dem 26. Februar, sein.