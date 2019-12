Kleine Zeitung +

Zeit- und Hilfsbörse Bruck/Mur Eva Scheriau und ihr Team helfen seit 15 Jahren

Eva Scheriau ist Obfrau der Zeit- und Hilfsbörse in Bruck an der Mur. Am „Internationalen Tag des Ehrenamtes“ erzählt sie von den Aufaben der Zeit- und Hilfsbörse und über die Einsatzbereitschaft ihrer Mitstreiter.