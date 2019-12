Am 27. November 1969 wurde Eva Rueber-Staier aus Bruck an der Mur zur Miss World gewählt. Heute lebt sie als Künstlerin in London, nur selten kommt sie noch heim.

Eva Cowan 2016 auf Besuch in ihrer Heimat Bruck © Franz Pototschnig

Es ist fast auf den Tag genau 50 Jahre her, dass Omar Sharif der frischgebackenen Miss World in der Londoner Albert Hall die Krone aufsetzte. Den Schauspieler Omar Sharif kennen nur noch die älteren Semester und Eva Rueber-Staier (70) steht auch schon lange nicht mehr im Rampenlicht.



Mannequin und Schauspielerin waren die Berufswünsche der jungen Frau, die zuvor in ihrer Heimatstadt Bruck an der Mur die Handelsschule absolviert hatte: „Meine Mutter wollte, dass ich Lehrerin werde, aber ich nicht. Ich wäre auch aus Bruck weggegangen, wenn ich nicht Miss World geworden wäre“, erzählt sie heute.