Markus Lindner und Andreas Handlos präsentierten ihre Pläne für Kapfenberg © Marco Mitterböck

Den Rückenwind der letzten Nationalratswahl, als die ÖVP in Kapfenberg um 10,15 Prozentpunkte zulegen konnte, will die Volkspartei in die Gemeinderatswahl mitnehmen. Aktuell mit lediglich drei Mandataren vertreten, hofft Stadtparteiobmann Andreas Handlos im März auf ein deutliches Plus. „Wenn wir dann gestärkt in die nächste Periode gehen, wollen wir auch unsere Visionen umsetzen.“