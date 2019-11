Facebook

Fast 40 Lehrlinge und Meister wurden als „Stars of Styria“ ausgezeichnet © Foto Fischer

An seine Zeit in der Berufsschule wird sich Verwaltungsassistent Michael Hödl noch lange erinnern, absolvierte er diese doch im eigenen Ausbildungsbetrieb, nämlich just in der Landesberufsschule Mitterdorf.

Der aus Vorau stammende Valentin Otter wiederum hat sich bewusst für eine Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher entschieden – wie schon sechs Generationen vor ihm. Den Beruf der Elektronikerin hat hingegen Nadja Geßlbauer ergriffen, „ein klassischer Frauenberuf kommt für mich nicht infrage“, während der Gußwerker Franz Suppacher extra nach Graz gependelt ist, um seinen Meister als Metalltechniker für Land und Baumaschinen zu machen. Sein Dank galt, wie der von vielen Mitstreitern, seiner verständnisvollen Familie.