Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Felicitas Haring sammelt wieder Packerl für Kinder © Martina Pachernegg

In 72 Tagen ist Weihnachten. Wenn Felicitas Haring an das Fest denkt, wird sie unruhig. Bis dorthin haben sie und ihre Mitstreiter vom Verein „Adra Österreich“ noch allerhand vor. „600 Packerl will ich heuer wieder vorbereiten und Kindern, die nicht so viel haben und schon schwere Zeiten erlebt haben, bringen. Ein paar Schachteln sind mir im Vorjahr sogar übrig geblieben. Vielleicht bekomme ich ja so viele Spenden, dass wir auch diese Schachteln befüllen können“, erklärt sie.