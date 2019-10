Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler der Volksschule Aflenz Kurort freuen sich auf den frisch gepressten Apfelsaft © Martina Pachernegg

In Aflenz ist der Name Programm – das wissen auch die Volksschulkinder. „Aflenz heißt so viel wie Apfelbaumgarten“, ruft ein Schüler und versucht zwischen seinen Kollegen einen guten Platz zum Schauen zu bekommen. So nahe sind die Schüler der dritten und vierten Klasse der Volksschule Aflenz Kurort nämlich noch nie an einer mobilen Apfelpresse gestanden. Die beiden metallischen Tanks, die großen Geräte und der Lärm des Zerkleinerers machen Eindruck auf die 40 neugierigen Kinder. Dicht gedrängt stehen sie vor der Saftpresse und hören Aurelio Oberascher aufmerksam zu. Ihm gehört die mobile Saftpresse und er gewährt den Kindern einen Vormittag lang Einblick in das Saftpressen.