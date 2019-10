Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Luca Sommerauer kommt aus St. Marein © Günther Pichlkostner

Singen ist für Luca Sommerauer kein Hobby, es ist sein Lebenselixier. „Ich singe schon immer, mein ganzes Leben lang. Ich glaube, ich habe nie etwas anderes getan“, sagt der Elfjährige und lacht. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht sitzt er mit seinen Eltern am Esstisch in St. Marein und überlegt, was am 19. Oktober alles auf ihn zukommen könnte.