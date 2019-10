Der frühere Radprofi Gerhard Schönbacher richtet zum 25. Mal die Crocodile Trophy in Australien aus.

Am 12. Oktober startet die 25. Crocodile Trophy, ein Steckenpferd Schönbachers © Crocodile Trophy

Der Sport hat es Gerhard Schönbacher schon immer angetan. Anfangs war es der Fußball, ein Klassiker für ein Kind aus einer Arbeiterfamilie. Als sich der aus Mellach bei Graz stammende Schönbacher mit zwölf Jahren den Traum von einem Fahrrad erfüllte, das Geld dafür hatte er in einer Farbenfabrik verdient, und sich für das Eishockeytraining ebenfalls gerne in den Sattel schwang, war es um ihn geschehen. Im Alter von nur 17 Jahren zog Schönbacher aus, um Profi zu werden. Es war der Beginn eines drei Jahrzehnte dauernden Lebensabschnitts, geprägt von vielen Aufenthalten in den Radnationen Belgien und Frankreich.