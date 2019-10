Facebook

Franz Wruss mit Tochter Nicole, die bereits in die Fußstapfen des Vaters getreten ist © Ulf Tomaschek

Was ist ein Mentalsuggesteur und was tut er? Diese Frage wird Franz Wruss häufig gestellt. „Der Begriff hat sich so ergeben“, erklärt der Pernegger. „Es ist eine Wortschöpfung, abgeleitet von Suggestion.“ Wruss suggeriert seinen Klienten das, was sie selber wollen – etwa eine Prüfung zu schaffen oder mit dem Rauchen aufzuhören.