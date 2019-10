Facebook

Kollege Gustl Damberger mit seiner Gattin Friederike beim Kleine Zeitung-Fest kürzlich in Bruck © Meisenbichler

Zum Fest „30 Jahre Regionalbüro Bruck“ überraschte uns kürzlich Gustl Damberger. Begleitet von seiner fürsorglichen Gattin Friederike sah er sich alles genau an und überreichte uns einen schwergewichtigen Brief. Darin befand sich ein vor 70 Jahren in der Kindberger Alpine geschmiedetes Hufeisen. Dieses Symbol steht für 70 Jahre glückliche Arbeit als Journalist bei der Kleinen Zeitung.