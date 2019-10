Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

VA-Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner (r.) begrüßt US-Botschafter Trevor D. Traina, dahinter Voestalpine-Manager © Klaus Morgenstern

Die USA sind für den Voestalpine-Konzern ein wichtiger Partner. Zum einen sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt für Voestalpine-Produkte, ein Drittel des Jahresumsatzes des Kindberger Werks wird in den USA erzielt. Zum anderen hat der Konzern 48 Standorte in den Vereinigten Staaten mit insgesamt 3500 Mitarbeitern. In den letzten Jahren investierte der Voestalpine-Konzern in den USA 1,4 Milliarden Dollar in moderne Produktionsstätten.