Die Industrie ist angesichts von Brexit und US-Drohungen auch im Mürztal vorsichtig geworden © Pototschnig Franz

Bereits im August stieg die Arbeitslosigkeit im Bezirk Bruck gegenüber dem August des Vorjahres leicht an. Im September setzte sich dieser Trend fort. Auffällig ist, dass davon alle Altersgruppen betroffen sind, am stärksten die Gruppe der unter 25-Jährigen sowie der über 50-Jährigen. Dazwischen, also zwischen 25 und 50 Jahren, ist die Beschäftigung weitgehend stabil. Was außerdem noch auffällt: Die Frauen sind mit einem Anstieg von 13,2 Prozent deutlich stärker betroffen als die Männer mit 6,1 Prozent.