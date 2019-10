Der pensionierte HTL-Lehrer und Autor Rüdiger Mendel und der Künstler Martin Cremsner präsentierten in der Buchhandlung Morawa ihr jüngst erschienenes gemeinsames Buch.

Cremsner und Mendel mit Morawa-Filialleiter Rollinger (v. l.) © Christine Rois

Selten konnte Reinhold Rollinger von der Buchhandlung Morawa in Bruck bei einer Lesung so viele Besucher begrüßen wie bei der von Rüdiger Mendel und Martin Cremsner, als sie ihre „Geschichten aus dem Joglland“ vorstellten. Cremsner, einst Schüler Mendels in der Kapfenberger HTBL, erzählte eingangs auch, wie es zur Zusammenarbeit der beiden Kapfenberger Künstler kam. „Ich hab immer gezeichnet und er war einer der Ersten, der mich gefördert hat “, erinnert er sich. Kontakt gab es auch über die Schulzeit hinaus, und vor etwas mehr als einem Jahr kam die Idee zu einem gemeinsamen Buch.