Die Eltern-Kind-Gruppen im Ekiz Mürztal in St. Barbara sind rar besucht. Leiterin Sabine Ellmeier ortet Zurückhaltung als Grund.

Sabine Ellmeier leitet das Ekiz Mürztal in St. Barbara-Mitterdorf © Martina Pachernegg

Das Lachen von Kindern erfüllt die Räume des Ekiz Mürztal in St. Barbara-Mitterdorf. Es wird gemeinsam gelacht, gejausnet, gekuschelt und pausiert. Das ist aber nicht immer so. „Wenn die Kinder alleine gefragt sind und die Eltern eine Nebenrolle im Kurs spielen, sind die Kurse voll. Die aktiven Eltern-Kind-Gruppen schauen da leider anders aus“, sagt Ekiz-Leiterin Sabine Ellmeier. Schwellenangst oder die Befürchtung, beim „Nichtwissen ertappt zu werden“, ortet Ellmeier als einen Grund für die leeren Plätze in den Gruppen.