Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eines von vielen Wahllokalen im Bezirka Bruck-Mürzzuschlag © Marco Mitterböck

Exakt 79.291 Personen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag waren am Sonntag aufgerufen, den neuen Nationalrat zu wählen. Hatte sich vor zwei Jahren auf Bezirksebene noch die SPÖ behauptet, so zog die ÖVP nun an Rot und Blau vorbei. Anbei die Ergebnisse aus den 19 Gemeinden, in Klammer die Ergebnisse der Nationalratswahl 2017.