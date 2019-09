Facebook

Andreas Levenko © GEPA pictures

Es ist wahrlich nichts Alltägliches, dass die weltweite Nummer eins einer Sportart aus Österreich kommt – einem Tischtennis-Spieler ist das aber gelungen: Andreas Levenko führte in diesem Jahr von Mai bis August die U21-Weltrangliste an. Wenig verwunderlich, dass da der Obmann des Kapfenberger Tischtennisvereins KSV, Wolfgang Heimrath, vor Freude strahlte: Zu diesem Zeitpunkt schlug Levenko noch für Baden auf, stand jedoch schon als Kapfenberg-Neuzugang für die neue Saison fest. Diese wird am Wochenende mit dem Bundesliga-Opening in Baden eröffnet.