Sehr gut besucht war Österreichs 1. Chili-Messe in Mürzzuschlag. Beim gefürchteten Chili-Wettessen musste man sogar Kandidaten abweisen, so groß war der Andrang.

Bei dem schärferen Stücken gehörte auch Überwindung dazu © Pusnik

Mürzzuschlag war am Samstag im wahrsten Sinne der "Hotspot", also der heißeste Fleck der Steiermark. Die Chili-Messe zog mehr Besucher an, als die Veranstalter erwarteten, wie Werner Schweiger vom Verein "Eisenhut" erläuterte: "Schon am Vormittag hatten wir auf dem Stadtplatz und im Stadtsaal insgesamt an die 1000 Gäste, und am Nachmittag nochmals etwa 500, die sich für das Thema Chili interessierten."