Rotes Kreuz und C 12 am Unfallort in Pogier © Rotes Kreuz

Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr kam es in Göritz in der ehemaligen Gemeinde Parschlug, heute Kapfenberg, zu einem folgenschweren Paragleiter-Unfall. Ein 69-jähriger Kapfenberger war bei der Landung abgestürzt. Als das Rote Kreuz Bruck-Kapfenberg mit fünf Sanitätern und einem Notarzt an der Unfallste eintraf, war der Mann ansprechbar.