wahl-Kampagne #weilsnetegalis: Wir suchen Botschafter

Mach dein Kreuz: Die Kleine Zeitung sucht Online-Botschafter für die Nationalratswahl am 29. September.

Wir suchen Botschafter für die Nationalratswahl © Jürgen Fuchs

Es ist nicht egal, was sich auf der politischen Bühne Österreichs tut. Deshalb sagen die Kleine Zeitung und Futter, das junge Magazin der Kleinen Zeitung, der Politikverdrossenheit den Kampf an. Unter dem Motto #weilsnetegalis werden junge Menschen auf Instagram, Facebook und anderen Kanälen dazu animiert, am 29. September ihr Kreuzerl zu machen.