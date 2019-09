Am Samstag ist es soweit: Ab 10 Uhr feiern wir den 30. Geburtstag des Regionalbüros der Kleinen Zeitung in Bruck.

„Grossegger 3“ spielen bei unserem Jubiläumsfest auf © KK

Wie doch die Zeit vergeht! 30 Jahre ist es her, dass aus der früheren obersteirischen Redaktion der Kleinen Zeitung in Bruck das Regionalbüro für das Mürztal und das Mariazellerland wurde. Seit 1989 gibt es nun die vertiefte Berichterstattung aus den damals zwei Bezirken Bruck und Mürzzuschlag, die mittlerweile zu einem verschmolzen sind. Und in diesen drei Jahrzehnten regionaler journalistischer Nahversorgung durften wir hautnah über die Ereignisse in der Region berichten.