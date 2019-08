Facebook

2018 erhielt Ludwig Hofer von Bürgermeister Peter Koch (r.) eine Ehrenurkunde für 50-jährige Tätigkeit in der Brucker Wirtschaft © Stadt Bruck

Ludwig Hofer zählte zu den ältesten aktiven Geschäftsleuten in Bruck an der Mur. Vor mehr als 50 Jahren eröffnete er in der Herzog-Ernst-Gasse ein Fachgeschäft für Jagd- und Fischereibedarf. Bis zuletzt stand der 84-Jährige selbst im Geschäft und betreute seine Kunden zur vollsten Zufriedenheit. Am 6. August verstarb Hofer im Kreise seiner Familie.