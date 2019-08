Heinz Janda geht nach 46 Jahren in Pension, Andreas Wurditsch übernimmt sein Amt als Regionalleiter der Sparkasse.

Heinz Janda übergibt die Regionalleitung an Andreas Wurditsch © Marco Mitterböck

Knapp 70.000 Kunden zählt die Steiermärkische Sparkasse in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben, die Tendenz der vergangenen Jahre zeigt klar nach oben. Alleine im vergangenen Jahr kamen 1000 Neukunden hinzu. Die insgesamt knapp 70.000 Sparer bekommen einen neuen Chef. So geht Regionalleiter Heinz Janda mit Ende September in Pension, damit endet auch eine 46-jährige Ära.