Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josh. wusste auf dem Kapfenberger Hauptplatz zu überzeugen © Stadt Kapfenberg

Nur einen Tag nach dem Finale von "6 in the City" verwandelte sich der Kapfenberger Hauptplatz am Samstagabend abermals zur Konzertarena. Maßgeblichen Anteil daran hatte Josh. alias Johannes Sumpich, Amadeus-Award-Preisträger und Wien und seit seiner Single "Cordula Grün" ein Fixstarter in der heimischen Musiklandschaft. Besagtes Lied, das Josh. an diesem Abend gleich zwei Mal dem Publikum präsentierte, durfte ebenso nicht fehlen wie die muntere Single "Vielleicht". Zwischenzeitlich blieb auch genügend Raum, um die musikalischen Fertigkeiten der Band ins Rampenlicht zu stellen, müssen sich Thomas Hechenberger (Gitarre), Lukas Schretzmayer (Keyboard), Flo Koch (Schlagzeug) und Lukas Popp (Bass) hinter ihrem Frontmann doch keinesfalls verstecken.