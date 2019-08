Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heribert Prietl, Manfred Kandlbauer, Manfred und Rosina Gogg sowie Giovanni Prietl schauen sich die Baustelle an © Marco Mitterböck

Die katholische Kirche befindet sich in einem stetigen Wandel, der etwa durch neue Strukturen und das Schaffen von Seelsorgeräumen sichtbar wird. Optisch erneuert wird in diesen Wochen und Monaten auch die Pfarre Heilige Familie in Kapfenberg-Walfersam. Im September 2017 durch einen Brand stark in Mitleidenschaft gezogen, wurden dort im Frühjahr 2018 die Wände im Inneren ebenso neu gestaltet wie die Fenster. In einem zweiten Bauabschnitt werden nun der brüchige Fußboden und die Bänke saniert, zudem erhält das Gotteshaus seine ursprüngliche Fassade zurück. „Dazu fangen wir jetzt mit dem Eisstrahlen an“, erklärt Manfred Kandlbauer, so wird die Farbe von der Fassade entfernt. Auch die Fenster werden begutachtet und ausgeharzt, sofern Risse sichtbar werden.